Куда идти от пл 86км:
-Итак вы вышли на платформе 86км куда дальше?!
-С вашей стороны железной дороги идете от ж/д в лес перпендикулярно, через метров 100-150 сразу за опорой высоковольтки увидите асфальтированную дорогу
-итак ж/д у вас за спиной поворачиваем по асфальтке направо
-примерно через километр вы увидите центральный вход в пионер лагерь Зеркальное (северный артек могучего СССР)
-идете дальше по асфальте (она от лагеря направо поворачивает)
-примерно через 500 метров вы увидите центральный вход в пансионат Зеркальное
-идете мимо него дальше по асфальтке, которая стала гравийкой
-где-то еще через метров 100 будет поворот на право с достаточно широкой дорогой грунтовой с мощными колеями
-идете по дороге до упора и выходите на озеро к нашему лагерю
Куда идти от пл Тарасовское:
а) по шпалам до пл 86км 2-2.5км дальше смотри выше ^_^
б)
-встаете лицом к шпалам, спиной к деревне и идете вдоль шпал направо
-примерно метров через 500, оставив позади оз Тарасовское, вы увидите от шпал направо идет тропинка грунтовая с колеями от колес (не промахнуться дальше прямо тупик будет)
-Идете по ней примерно 500м и сворачиваете на первое серьезное ответвление на право, как только вышли к озеру начинайте его по дороге обходить слева, мы будем примерно на противоположной стороне озера
Что делать если вы потерялись и вам не позвонить:
Если следуя моим инструкциям вы не нашли место проведения GPRS, а такое имхо может произойти только если вы гулять начали еще в поезде или даже до него. Какие ваши действия:
1)Попробовать вернуться назад до ближайшего ориентира
2)Спросить местного жителя "Как пройти к оз Моховое/Смоляное/Торфяное?" (это его названия местные)
(Так же можно спрашивать Пионер лагер "Зеркальное" и Пансионат "Зеркальное")
Возраст: 42 Зарегистрирован: 03.06.2010 Сообщения: 90 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: 11 Май, 2017 15:05 Заголовок сообщения:
Вообще у меня по четвергам вечером тренировки, заканчиваются поздно, около 22 часов, так что из дому потом только машиной А так бы я в четверг таки да.
Если машину не найду и тренировку не закошу, могу попробовать приехать в пт утром с самого с ранья На электричке. Отдала б захватчикам четверговым в тачку хотя бы тент мой (а то и палатку), как самые тяжелые вещи.
Кстати, у меня стульчики с прошлого ГПРС, Гжы, твои?