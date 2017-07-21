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GPRS'2017 20-23 июля
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Автор Сообщение
Гжыррракх
Roses Gardener
Roses Gardener


Возраст: 38
Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 6700
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: 07 Май, 2017 15:39    Заголовок сообщения: GPRS'2017 20-23 июля Ответить с цитатой
Приветствую! GPRS в этом году состоится 20-23 июля (основные дни - 21-22е, пятница-суббота)



ВНИМАНИЕ! ИЩЕТСЯ ДОБРОВОЛЕЦ С МАШИНОЙ, ГОТОВЫЙ В ЧЕТВЕРГ ПОМОЧЬ С ЗАКУПКОЙ И ДОСТАВКОЙ ВСЕГО НА МЕСТО.


Группа захвата:


Поезд вечером в пятницу:


Поезд утром в субботу:


Машины:


Закупка. Предполагается ~1500р основная часть + ~500р шашлык. Участвуют:


Поезда обратно:


Место проведения:
оз Моховое между оз. Зеркальное (ПЛ 86км) и оз. Тарасовское(ПЛ Тарасовское)

Как добраться:
Старт: Финляндский Вокзал
Финиш: Пл. 86 км ака Пл. Зеркальное (как вариант следующая остановка пл. Тарасовское)
Мой телефон: +7 965 294 8419, Гжы.

Проиграться с расписанием можно тут:
http://www.tutu.ru/spb/rasp.php?st1=20600&st2=44805&date=21.07.2017
http://www.tutu.ru/spb/rasp.php?st1=20600&st2=44805&date=22.07.2017
Снизу есть кнопочка "показать с пересадками"
Прогноз погоды:
http://www.accuweather.com/ru/ru/zyerkalnyy/2477265/month/2477265?monyr=7/01/2017


Куда идти от пл 86км:
-Итак вы вышли на платформе 86км куда дальше?!
-С вашей стороны железной дороги идете от ж/д в лес перпендикулярно, через метров 100-150 сразу за опорой высоковольтки увидите асфальтированную дорогу
-итак ж/д у вас за спиной поворачиваем по асфальтке направо
-примерно через километр вы увидите центральный вход в пионер лагерь Зеркальное (северный артек могучего СССР)
-идете дальше по асфальте (она от лагеря направо поворачивает)
-примерно через 500 метров вы увидите центральный вход в пансионат Зеркальное
-идете мимо него дальше по асфальтке, которая стала гравийкой
-где-то еще через метров 100 будет поворот на право с достаточно широкой дорогой грунтовой с мощными колеями
-идете по дороге до упора и выходите на озеро к нашему лагерю
Куда идти от пл Тарасовское:
а) по шпалам до пл 86км 2-2.5км дальше смотри выше ^_^
б)
-встаете лицом к шпалам, спиной к деревне и идете вдоль шпал направо
-примерно метров через 500, оставив позади оз Тарасовское, вы увидите от шпал направо идет тропинка грунтовая с колеями от колес (не промахнуться дальше прямо тупик будет)
-Идете по ней примерно 500м и сворачиваете на первое серьезное ответвление на право, как только вышли к озеру начинайте его по дороге обходить слева, мы будем примерно на противоположной стороне озера

Что делать если вы потерялись и вам не позвонить:
Если следуя моим инструкциям вы не нашли место проведения GPRS, а такое имхо может произойти только если вы гулять начали еще в поезде или даже до него. Какие ваши действия:
1)Попробовать вернуться назад до ближайшего ориентира
2)Спросить местного жителя "Как пройти к оз Моховое/Смоляное/Торфяное?" (это его названия местные)
(Так же можно спрашивать Пионер лагер "Зеркальное" и Пансионат "Зеркальное")

Карта на Яндексе:
http://maps.yandex.ru/-/CNebq5A

Чтобы не заблудиться, как в прошлом году, еще одна картинка:


ВНИМАНИЕ! ИЩЕТСЯ ДОБРОВОЛЕЦ С МАШИНОЙ, ГОТОВЫЙ В ЧЕТВЕРГ ПОМОЧЬ С ЗАКУПКОЙ И ДОСТАВКОЙ ВСЕГО НА МЕСТО.
_________________
Насекомый профф

ave Roses.

Последний раз редактировалось: Гжыррракх (14 Май, 2018 21:33), всего редактировалось 3 раз(а)
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ВРЕДИНКА_ПРИСТ



Возраст: 27
Зарегистрирован: 25.07.2016
Сообщения: 3
СообщениеДобавлено: 07 Май, 2017 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь быть. Сейчас по графику решаю
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Expelling a devil
Veteran of Roses
Veteran of Roses


Возраст: 32
Зарегистрирован: 28.03.2008
Сообщения: 347
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: 07 Май, 2017 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в группу захвата)
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Ronlet Dale
Veteran of Roses
Veteran of Roses


Возраст: 32
Зарегистрирован: 04.11.2007
Сообщения: 1628
Откуда: Питер
СообщениеДобавлено: 07 Май, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближе у делу отпишусь. Вообще планируем быть.
_________________
Сань, Дактиль.
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F_Light
Friend of Roses


Возраст: 35
Зарегистрирован: 21.08.2009
Сообщения: 122
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 08 Май, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ближе к дате скажу когда приеду.
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Expelling a devil
Veteran of Roses
Veteran of Roses


Возраст: 32
Зарегистрирован: 28.03.2008
Сообщения: 347
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: 08 Май, 2017 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тима 19:32
Напиши что пока не знаю

Добавлено спустя 36 секунд:

Леви : Я в деле
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Melhior
Бог Форума
Бог Форума


Возраст: 38
Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 2111
СообщениеДобавлено: 09 Май, 2017 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду.
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Извратный Прист не ходящий на ГВ


Если три раза плюнуть через левое плечо, то вероятность, что получишь по голове сзади, увеличивается в три раза.

Мой аниме список
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Salevol
Troll of Roses
Troll of Roses


Возраст: 31
Зарегистрирован: 20.04.2007
Сообщения: 1774
СообщениеДобавлено: 09 Май, 2017 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я 23 с командировки вернусь только(
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slava_
Friend of Roses


Возраст: 38
Зарегистрирован: 15.08.2008
Сообщения: 88
Откуда: spb/ru
СообщениеДобавлено: 10 Май, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду. наверное вечером пятницы приеду.
_________________
slava_ - 9x/6x woe stalker (ShadowWolves/motr-terra)
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Zart
Veteran of Roses
Veteran of Roses


Возраст: 42
Зарегистрирован: 29.01.2006
Сообщения: 178
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: 11 Май, 2017 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу поломников на захват в четверг утром ) в среду из москвы выезжаю. Есть желающие присоедениться ?
_________________
В душе - "Frozen Roses"

Смерть Лишь начало пути
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StrangeCat
Friend of Roses


Возраст: 42
Зарегистрирован: 03.06.2010
Сообщения: 90
Откуда: Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 11 Май, 2017 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще у меня по четвергам вечером тренировки, заканчиваются поздно, около 22 часов, так что из дому потом только машиной Sad А так бы я в четверг таки да.
Если машину не найду и тренировку не закошу, могу попробовать приехать в пт утром с самого с ранья Smile На электричке. Отдала б захватчикам четверговым в тачку хотя бы тент мой (а то и палатку), как самые тяжелые вещи.
Кстати, у меня стульчики с прошлого ГПРС, Гжы, твои?
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Zart
Veteran of Roses
Veteran of Roses


Возраст: 42
Зарегистрирован: 29.01.2006
Сообщения: 178
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: 11 Май, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я если один поеду, то своим ходом..)) если еще народ соберется, то от зелека на тачке уже можно
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В душе - "Frozen Roses"

Смерть Лишь начало пути
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Expelling a devil
Veteran of Roses
Veteran of Roses


Возраст: 32
Зарегистрирован: 28.03.2008
Сообщения: 347
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: 12 Май, 2017 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня пздц........ на это время коллега уже взял отпуск, чую я буду в пролете Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
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Гжыррракх
Roses Gardener
Roses Gardener


Возраст: 38
Зарегистрирован: 30.01.2006
Сообщения: 6700
Откуда: Москва
СообщениеДобавлено: 12 Май, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StrangeCat писал(а):
Кстати, у меня стульчики с прошлого ГПРС, Гжы, твои?


Возможно ) Как до Питера доберусь 19го - буду смотреть, я в том году всю снарягу там оставил
_________________
Насекомый профф

ave Roses.
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Сержик
Sapere Aude
Sapere Aude


Возраст: 34
Зарегистрирован: 01.10.2007
Сообщения: 982
СообщениеДобавлено: 13 Май, 2017 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего пятница-воскресенье утро.
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