Гжыррракх









Возраст: 38

Зарегистрирован: 30.01.2006

Сообщения: 6700

Откуда: Москва

Roses GardenerВозраст: 38Зарегистрирован: 30.01.2006Сообщения: 6700Откуда: Москва



Добавлено: 07 Май, 2017 15:39 Заголовок сообщения: GPRS'2017 20-23 июля







ВНИМАНИЕ! ИЩЕТСЯ ДОБРОВОЛЕЦ С МАШИНОЙ, ГОТОВЫЙ В ЧЕТВЕРГ ПОМОЧЬ С ЗАКУПКОЙ И ДОСТАВКОЙ ВСЕГО НА МЕСТО.





Группа захвата:

Приветствую! GPRS в этом году состоится 20-23 июля (основные дни - 21-22е, пятница-суббота)Группа захвата:

Утро четверга, на самой ранней электричке:

Поезд 06:55 с Финляндского, пересадка в Зеленогорске 7:48-8:14, прибытие на 86км в 9:05.





Вечер черверга, с закупки:

Гжы





Утро пятницы, на самой ранней электричке:

Поезд 06:55 с Финляндского, пересадка в Зеленогорске 7:48-8:14, прибытие на 86км в 9:05.







Поезд вечером в пятницу:

Поезд вечером в пятницу:

18:26 с Финляндского, прибытие на 86км в 20:14.





Поезд утром в субботу:

Поезд утром в субботу:

1. 06:55 с Финляндского, пересадка в Зеленогорске 7:48-8:14, прибытие на 86км в 9:05.

2. 09:48 с Финляндского, прибытие на 86км в 11:53.





Машины:

Машины:





Закупка. Предполагается ~1500р основная часть + ~500р шашлык. Участвуют:

Закупка. Предполагается ~1500р основная часть + ~500р шашлык. Участвуют:

Гжы

Alannis





Поезда обратно:

Поезда обратно:

в воскресенье вечером - 19:13

в понедельник утром - 7:03





Место проведения:

оз Моховое между оз. Зеркальное (ПЛ 86км) и оз. Тарасовское(ПЛ Тарасовское)



Как добраться:

Старт: Финляндский Вокзал

Финиш: Пл. 86 км ака Пл. Зеркальное (как вариант следующая остановка пл. Тарасовское)

Мой телефон: +7 965 294 8419, Гжы.



Проиграться с расписанием можно тут:

http://www.tutu.ru/spb/rasp.php?st1=20600&st2=44805&date=21.07.2017

http://www.tutu.ru/spb/rasp.php?st1=20600&st2=44805&date=22.07.2017

Снизу есть кнопочка "показать с пересадками"

Прогноз погоды:

http://www.accuweather.com/ru/ru/zyerkalnyy/2477265/month/2477265?monyr=7/01/2017





Куда идти от пл 86км:

-Итак вы вышли на платформе 86км куда дальше?!

-С вашей стороны железной дороги идете от ж/д в лес перпендикулярно, через метров 100-150 сразу за опорой высоковольтки увидите асфальтированную дорогу

-итак ж/д у вас за спиной поворачиваем по асфальтке направо

-примерно через километр вы увидите центральный вход в пионер лагерь Зеркальное (северный артек могучего СССР)

-идете дальше по асфальте (она от лагеря направо поворачивает)

-примерно через 500 метров вы увидите центральный вход в пансионат Зеркальное

-идете мимо него дальше по асфальтке, которая стала гравийкой

-где-то еще через метров 100 будет поворот на право с достаточно широкой дорогой грунтовой с мощными колеями

-идете по дороге до упора и выходите на озеро к нашему лагерю

Куда идти от пл Тарасовское:

а) по шпалам до пл 86км 2-2.5км дальше смотри выше ^_^

б)

-встаете лицом к шпалам, спиной к деревне и идете вдоль шпал направо

-примерно метров через 500, оставив позади оз Тарасовское, вы увидите от шпал направо идет тропинка грунтовая с колеями от колес (не промахнуться дальше прямо тупик будет)

-Идете по ней примерно 500м и сворачиваете на первое серьезное ответвление на право, как только вышли к озеру начинайте его по дороге обходить слева, мы будем примерно на противоположной стороне озера



Что делать если вы потерялись и вам не позвонить:

Если следуя моим инструкциям вы не нашли место проведения GPRS, а такое имхо может произойти только если вы гулять начали еще в поезде или даже до него. Какие ваши действия:

1)Попробовать вернуться назад до ближайшего ориентира

2)Спросить местного жителя "Как пройти к оз Моховое/Смоляное/Торфяное?" (это его названия местные)

(Так же можно спрашивать Пионер лагер "Зеркальное" и Пансионат "Зеркальное")



Карта на Яндексе:

http://maps.yandex.ru/-/CNebq5A



Чтобы не заблудиться, как в прошлом году, еще одна картинка:









ВНИМАНИЕ! ИЩЕТСЯ ДОБРОВОЛЕЦ С МАШИНОЙ, ГОТОВЫЙ В ЧЕТВЕРГ ПОМОЧЬ С ЗАКУПКОЙ И ДОСТАВКОЙ ВСЕГО НА МЕСТО.

_________________

Насекомый профф



ave Roses. оз Моховое между оз. Зеркальное (ПЛ 86км) и оз. Тарасовское(ПЛ Тарасовское)Старт: Финляндский ВокзалФиниш: Пл. 86 км ака Пл. Зеркальное (как вариант следующая остановка пл. Тарасовское)Мой телефон: +7 965 294 8419, Гжы.Проиграться с расписанием можно тут:Прогноз погоды:-Итак вы вышли на платформе 86км куда дальше?!-С вашей стороны железной дороги идете от ж/д в лес перпендикулярно, через метров 100-150 сразу за опорой высоковольтки увидите асфальтированную дорогу-итак ж/д у вас за спиной поворачиваем по асфальтке направо-примерно через километр вы увидите центральный вход в пионер лагерь Зеркальное (северный артек могучего СССР)-идете дальше по асфальте (она от лагеря направо поворачивает)-примерно через 500 метров вы увидите центральный вход в пансионат Зеркальное-идете мимо него дальше по асфальтке, которая стала гравийкой-где-то еще через метров 100 будет поворот на право с достаточно широкой дорогой грунтовой с мощными колеями-идете по дороге до упора и выходите на озеро к нашему лагерюа) по шпалам до пл 86км 2-2.5км дальше смотри выше ^_^б)-встаете лицом к шпалам, спиной к деревне и идете вдоль шпал направо-примерно метров через 500, оставив позади оз Тарасовское, вы увидите от шпал направо идет тропинка грунтовая с колеями от колес (не промахнуться дальше прямо тупик будет)-Идете по ней примерно 500м и сворачиваете на первое серьезное ответвление на право, как только вышли к озеру начинайте его по дороге обходить слева, мы будем примерно на противоположной стороне озераЕсли следуя моим инструкциям вы не нашли место проведения GPRS, а такое имхо может произойти только если вы гулять начали еще в поезде или даже до него. Какие ваши действия:1)Попробовать вернуться назад до ближайшего ориентира2)Спросить местного жителя "Как пройти к оз Моховое/Смоляное/Торфяное?" (это его названия местные)(Так же можно спрашивать Пионер лагер "Зеркальное" и Пансионат "Зеркальное")Карта на Яндексе:Чтобы не заблудиться, как в прошлом году, еще одна картинка:_________________Насекомый проффave Roses.



Последний раз редактировалось: Гжыррракх (14 Май, 2018 21:33), всего редактировалось 3 раз(а)